Беременная Наталья Подольская показала фото из Турции и подверглась критике

Беременная Наталья Подольская опубликовала фото в купальнике из Турции на своей странице в Instagram. Однако пользователи раскритиковали ее за то, что она отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.

Фото опубликовано @nataliapodolskaya

Супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего полетела на отдых с подругой и ее дочерьми. На опубликованном фото певица сидит в бассейне в раздельном купальнике голубого цвета, низ которого выполнен с завышенной талией и прикрывает живот. Рядом с ней сидят подруга и трое детей.

Некоторые пользователи поздравили артистку с беременностью, однако нашлись те, кто предостерег ее. «Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», — написал в комментариях поклонник @еgor8774. «Не боитесь остаться в Турции, вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут...придется там рожать и жить», — отметила подписчица @elennemockvina. Еще один поклонник с ником @svettildadolls также оставил гневный комментарий: «Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну. А про Беларусь вообще молчу. Ей это неинтересно, зазвездилась. Стыдно!».

Ранее Подольская рассказала о своей беременности. Она выложила фото в купальнике и написала: «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много». Артистка станет мамой во второй раз.