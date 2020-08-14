Раскрыта причина смерти актера из фильма «Битва за Севастополь»

Артист Антон Хабаров в своем Instagram-аккаунте раскрыл причину смерти своего коллеги, актера Сергея Куницкого.

На вопрос одного из подписчиков он заявил, что причиной смерти Куницкого стали «сердце или тромб».

Хабаров также назвал актера прекрасным человеком и фантастическим артистом. «Тем кто видел тебя на сцене очень повезло. А мне повезло что ты был моим партнером в театре», — написал он.

13 августа стало известно о смерти Куницкого. В Московском Губернском театре отметили, что Куницкий был одним из самых ярких актеров труппы, без которого трудно представить большинство постановок. Среди его театральных ролей — Петя Трофимов в «Вишневом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносый в «Энергичных людях» и монах в «Сирано де Бержераке».

Куницкий также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Тульский Токарев», «Шеф» и «Небо видело все».