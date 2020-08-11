Звезда «Зачарованных» начала лысеть после заражения коронавирусом

Американская актриса Алисса Милано начала лысеть после заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

«Решила показать вам, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнестись к этому серьезно», — написала звезда «Зачарованных».Свой пост она сопроводила роликом, в котором она расчесывается. На записи показано, как на расческе остаются пряди волос. В конце видео Милано призвала подписчиков носить «чертовы маски».

В другом посте Милано рассказала, что заразилась коронавирусом в апреле, однако симптомы болезни проявляются до сих пор. 9 августа актриса почувствовала сильную тяжесть в груди, поэтому вызвала скорую помощь с целью убедиться, что это не тромб.

В 2019 году Милано рассказала, что в 1993 году пережила два аборта. Она выступила против запрета абортов, назвав подобные законы насилием над женскими телами. Звезда сериала «Зачарованные» также подчеркнула, что у нее самой не было бы карьеры и возможности быть собой, если бы она в молодости дважды не прервала беременность.