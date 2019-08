Звезда «Зачарованных» пережила два аборта и назвала их правильным выбором

Американская актриса Алисса Милано в молодости дважды делала аборт. Об этом она сообщила в своем подкасте Sorry Not Sorry.

Знаменитость рассказала, что оба случая произошли в 1993 году. Тогда она состояла в серьезных отношениях с мужчиной, имя которого она не стала раскрывать. «Я впервые была влюблена, влюблена до потери дыхания, так, как ты можешь быть влюблен, когда ты молод. Это было огромное чувство, оно заполонило все в моей жизни», — поделилась артистка.

Она отметила, что в то время хотела сосредоточиться на карьере и пока не думала о семье, поэтому принимала противозачаточные таблетки. Однако они не подействовали, и Милано дважды беременела. Она пояснила, что решение прервать беременность шло вразрез с тем, что она выросла в католической семье.

«Я решила сделать аборт. Я сделала выбор, и для меня он был абсолютно правильным. Было нелегко. Это было не то, чего я хотела, а то, что мне было нужно», — сказала актриса. Она выступила против запрета абортов, назвав подобные законы насилием над женскими телами. Звезда сериала «Зачарованные» подчеркнула, что у нее самой не было бы карьеры и свободы быть собой, если бы она не прервала беременность.

В настоящее время у 46-летней Милано двое детей от спортивного агента Дэвида Баглиари. Пара поженилась в 2009 году.

Весной Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», приняла участие во флешмобе актрисы Бизи Филиппс за право женщин на аборты. Она отметила, что «права женщин и девочек — это человеческие права».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!