Рианна высказалась по поводу запрещающего аборты закона

Американская певица Рианна раскритиковала принятый 15 мая в штате Алабама закон о запрете абортов, не делающий исключений для случаев изнасилования и инцеста. Она опубликовала пост в своем Twitter-аккаунте.

«Посмотрите. Это те идиоты, которые принимают решение за женщин Америки. Губернатор Кей Айви... Позор вам!» — написала Рианна под фотографией с портретами 25 сенаторов, проголосовавших за принятие этого закона.

Также против закона, запрещающего искусственное прерывание беременности, высказалась американская топ-модель Эмили Ратаковски. Кроме того, звезда сериала «Игра престолов» актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер, поддержала право женщин на аборты.

15 мая законодательное собрание американского штата Алабама одобрило закон о запрете абортов. Против выступили всего шесть сенаторов. Поддержанная мера не только отменяет признание права на аборт конституционным — прерывание беременности на любом сроке в штате намерены считать преступлением. Врачам, осуществившим эту процедуру, может грозить от 10 до 99 лет тюремного заключения.

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