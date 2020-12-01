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Вера Брежнева показала роскошную гостиную в своем особняке

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@ververa / Instagram

Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сняла на видео интерьер гостиной в своем роскошном особняке. Артистка опубликовала запись в сториз в Instagram и показала подписчикам букеты цветов, которые ей подарили на праздник.

Комната в доме певицы разделена на несколько зон. Там находится просторная гостиная с двумя диванами, роялем и кофейным столиком с креслами. Гостиная соединена со столовой, где стоят кремовый шкаф, белые стулья и овальный обеденный стол, напротив которого в нише стены установлен плазменный телевизор, обрамленный древесиной.

Дизайн комнаты с окнами от пола до потолка выполнен в пудровом и бежевом тонах с акцентами в виде бархатных подушек и штор светло-оливкового оттенка. На окнах у певицы уже висят белые гирлянды. В помещении также есть несколько уровней освещения — люстры, несколько настольных ламп и массивный торшер с металлическим абажуром.

В ноябре 2020 года российская певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова показала в интервью московскую квартиру, которую купила вместе со своим женихом, музыкальным продюсером Андреем Черным несколько лет назад. Артистка выбрала для интерьера светлые цвета и добавила ярких элементов в виде зеленого дивана, коричневого обрамления входной двери и кухонных шкафов изумрудного цвета с желтыми полками.

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