Михаил Галустян показал свой дом в Сочи

Бывший участник КВН, комик Михаил Галустян в эфире телепрограммы «На дачу» показал свой дом в Сочи. Запись передачи опубликована в YouTube-канале «Идеальный ремонт».

«Сочи после Москвы — самый лучший город», — заявил Галустян журналистке Наташе Барбье. Он рассказал, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. У семьи есть особняк в горах. «Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке», — отметил юморист. Семейный дом расположен в селе Пластунка, неподалеку от картодрома и вертолетной площадки.

Родители комика сообщили, что в доме часто отдыхают их внучки. «Летом они здесь, я думаю, на зимние каникулы тоже приедут. Сейчас летать никуда нельзя, лучше в Сочи. Я думаю, все сейчас в Сочи прилетят», — заявил Галустян. Он отметил, что город сильно изменился после Олимпиады 2014 года. «Огромнейший, красивейший город, его просто не узнать», — отметил юморист.

Ранее, в сентябре, супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала отдых в Сочи. Она отметила, что не купается в Черном море в России, так как ей «холодно и грязно». Скептически о курорте также высказывались спортсменка Елена Исинбаева и танцор Николай Цискаридзе.

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