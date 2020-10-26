Цискаридзе описал отдых в России словами «Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»

Танцор Николай Цискаридзе побывал в Сочи и был шокирован дороговизной отдыха на российском курорте. Об этом он заявил в интервью газете «Собеседник».

В беседе с журналистами ректор Академии русского балета имени Вагановой описал отдых словами «Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся с этими ценами».

«Они там просто космические! Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся. После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей», — сказал он, отметив, что не знает, поедет ли еще на российский курорт.

Кроме того, по словам Цискаридзе, отдыхая в Сочи, он «забыл о привычном сервисе» и ходил на обычный городской пляж.

«Это был самый экстремальный поход. Честно говоря, последний раз я так отдыхал в 1989 году. Я там от души насмеялся, давно так не развлекался», — поделился артист.

Ранее негативными впечатлениями от отдыха на Черном море поделилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Она разместила в социальных сетях фотографии и рассказала о недостатках Сочи: в частности, ей не понравилось «дно в булыжниках» и сильные волны. Из-за этого ее семья искупалась в море всего раз.