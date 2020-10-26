Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста
Адель обвинили в расизме из-за скетча о темнокожих мужчинах
Половину российских школьников задумали обеспечить бюджетными местами в вузах
Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые четыре минуты
В Москве судья рассмотрела 268 карантинных дел за день и установила рекорд 
Белоруска убежала от трех омоновцев и попала на видео
Германия предупредила о достигающем мирового господства Китае
Раскрыта дата выхода Windows 10X
Молниеносно размножающиеся раки-мутанты захватили кладбище
Новости партнеров

Цискаридзе описал отдых в России словами «Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Танцор Николай Цискаридзе побывал в Сочи и был шокирован дороговизной отдыха на российском курорте. Об этом он заявил в интервью газете «Собеседник».

В беседе с журналистами ректор Академии русского балета имени Вагановой описал отдых словами «Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся с этими ценами».

«Они там просто космические! Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся. После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей», — сказал он, отметив, что не знает, поедет ли еще на российский курорт.

Кроме того, по словам Цискаридзе, отдыхая в Сочи, он «забыл о привычном сервисе» и ходил на обычный городской пляж.

«Это был самый экстремальный поход. Честно говоря, последний раз я так отдыхал в 1989 году. Я там от души насмеялся, давно так не развлекался», — поделился артист.

Ранее негативными впечатлениями от отдыха на Черном море поделилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Она разместила в социальных сетях фотографии и рассказала о недостатках Сочи: в частности, ей не понравилось «дно в булыжниках» и сильные волны. Из-за этого ее семья искупалась в море всего раз.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи": Цискаридзе шокирован отдыхом на родине
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Степаненко и Цискаридзе порассуждали на российском канале о «марамойках»
Путешествия
Путешествия00:0125 октября

Пена дней

Помолвка с дядей, инцест и вдовство в 15 лет. Что творилось в легендарном дворце королей Португалии
15:08Сегодня

Россиянку задержали за сдачу несуществующих квартир туристам в Крыму

13:37Сегодня

Пассажирок заставили снять белье из-за найденного в туалете аэропорта младенца

12:12Сегодня

Россиянин раскрыл преимущества отдыха в Турции в ноябре

Путешествия00:0119 октября

«Мы застыли в оцепенении»

Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
11:12Сегодня

Россиянин перебрал с алкоголем, устроил переполох в самолете и попал на видео

09:57Сегодня

Заполонившие Сочи туристы в конце октября попали на видео и вызвали споры в сети

06:49Сегодня

Снимок самой красивой в мире стюардессы в откровенном наряде удивил подписчиков

Путешествия00:0116 октября

«Как будто вернулся в молодость»

Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
05:45Сегодня

Надпись на кепке пассажира самолета вывела из себя пилота и вызвала споры в сети

16:2225 октября

Глава «Аэрофлота» назвал возможную дату возобновления полетов в Европу

07:4925 октября

Определены популярные российские города для встречи Нового года

Россия
Воробьев высказался о недобросовестных комбинатах питания
Путин предложил НАТО убрать «Искандеры» из Калининградской области
Ошибка США и уступка по ракетам: главное из заявления президента России
Москвичей с повышенной температурой перестанут пускать в метро
Российского чиновника уволили за карту с японскими Курилами
«Вывернутое наизнанку христианство»
Советский Союз 70 лет боролся с религией, но создал новую. В нее верят до сих пор
Фонд Хабенского обратился к Путину из-за критической нехватки лекарств от рака
Все материалы
Мир
Лаврова уличили в странном ношении маски
Идущий в президенты Канье Уэст заявил о призвании быть «лидером свободного мира»
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
США отбомбились по поддержавшему Трампа «Талибану»
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Гнавшиеся за пьяными нарушителями карантина полицейские рухнули в море на авто
60 лет одиночества
Санкции США против Кубы — самые долгие в истории. За что Америка наказывает Остров свободы?
Все материалы
Бывший СССР
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Все материалы
Экономика
Электромобилям предсказали стоимость обычных машин
Более половины европейских компаний приготовились к банкротству
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Эксперты прокомментировали высказывания Сечина о будущем энергетического рынка
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Huawei обхитрила США на чипах для 5G
За упокой
Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге убитому преподавателю отрезали палец для разблокировки смартфона
Шамиль Басаев«Добро пожаловать в ад»
Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
После воровства трубы для подачи кислорода больным с коронавирусом завели дело
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Осужденный за коррупцию экс-глава Коми Гайзер снова предстанет перед судом
Сужу отечеству
Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
Конфликт российских школьниц окончился поножовщиной
Все материалы
Наука и техника
У древних египтян нашли продвинутые технологии
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Раскрыта тайна эволюции человека
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Не сдержал слов
Сорокин рискнул выдумать русскую народную культуру. Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская ведущая раскрыла секрет успешного похудения
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Гарик Харламов узнал о розыгрыше призов от его имени и обратился к поклонникам
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
«Яндекс» раскрыл властям данные тысяч пользователей
«То был СССР, которого больше нет»
 
Ведущая Первого канала оценила опасность коронавируса фразой «примитивно дурят»
Все материалы
Ценности
Модель задержала рейс из-за обеда в ресторане и разгневала пассажиров
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Боня предложила подписчикам увеличить губы за 300 рублей
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Певица Адель появилась на публике в наряде украинского дизайнера
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
«Бабушкина» тележка стала модным трендом у молодежи
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Невеста раскрыла легкий способ похудеть к свадьбе
Шестилетняя девочка ела только наггетсы и вылечилась благодаря гипнозу
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Отец показал детям кувырок и остался парализован
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Диетолог назвала опасность смузи
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Все материалы
Российская премьера новых Genesis на «Моторе»
Corvette ZR-1: он привел Chevrolet в мир суперкаров
Корвету, разделившему спортивные машины США на «до» и «после», исполнилось 30 лет
Необычную Lada 4x4 сфотографировали в Китае
Самые старые машины, которые до сих пор можно купить новыми
Land Cruiser 70, Lotus Elise и ещё восемь машин, знающих секрет вечной жизни
Bentley станет «дочкой» Audi
Преступно быстрый: обновленный BMW M5 Competition
Распаковка первого в России суперседана BMW — он не просто M5, а целый Competition
Kia переименовала обновлённый хэтчбек Rio X-Line в России
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы