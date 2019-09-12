Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова заявила о переезде из России. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает портал Starhit.ru.

Отмечается, что артистка устала от жизни в Москве, где у нее есть квартира. В Италии она часто бывает под Турином — там родился итальянский фотограф Стефано Тиоццо, за которого Казанова вышла замуж в 2017 году.

«В Италию влюбилась сразу. Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь», — отметила певица.

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Сати Казанова была участницей группы «Фабрика» с 2002-го по 2010 год. В ее сольной дискографии два альбома. Она также снялась в фильмах «По небу босиком» и «Zолушка».

В феврале актер Алексей Панин заявил, что хочет покинуть Россию, однако не рассматривает США как подходящую для него страну. Ранее он выложил в соцсетях снимок визы США и подписал: «билет в один конец», процитировав стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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