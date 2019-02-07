Панин отказался эмигрировать в США

Актер Алексей Панин опроверг слухи о скором переезде в США. По его словам, он действительно хочет покинуть родину, но выберет для эмиграции другую страну. Об этом звезда «Жмурок» рассказал в четверг, 7 февраля, в интервью «Комсомольской правде».

«Я в Америку не планирую переезжать. Да, я хочу уехать из России, но я не обсуждал с журналистами свои планы. И это будет точно не Америка. Переезд из России уже решен, но он намечен на следующий год. Не раньше», — пояснил Панин.

Он добавил, что должен закончить фильм «Я не вернулся».

Актер отметил, что у него действительно есть американская виза, но она давно просрочена. «Журналисты снова фантазируют», — сказал он. Панин также признался, что собирается купить новое жилье в одном из европейских городов: «На побережье. Название страны пока говорить не буду».

Ранее он выложил в Instagram фотографию визы США и подписал: «билет в один конец». Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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