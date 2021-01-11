Боня рассказала о жизни на улице и ночевках на вокзале

Бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня во время прямого эфира в Instagram рассказала, как ей в свое время пришлось жить в Москве на улицах и ночевать на вокзале. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам модели, она приехала в столицу из Читинской области, и в городе у нее не было ни друзей, ни знакомых. Боня была вынуждена снимать койко-место в коммунальной квартире неподалеку от станции метро «Пролетарская». В комнате, где она жила, не было ничего, кроме трех железных кроватей и стола. Ванная в квартире была отвратительной, призналась телезвезда.

Пожаловавшись на тяготы коммунального быта, Боня отметила, что даже те жилищные условия были неплохими — ведь бывали дни, когда ей вовсе приходилось ночевать на вокзале. «Ну, а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить даже ту комнату — потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это», — заключила знаменитость.

Весной 2020-го Боня опубликовала в Instagram серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы».

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