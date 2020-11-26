Виктория Боня раскрыла «руководителей истребления человечества»

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, поддерживающая теорию об опасности вышек связи 5G, раскрыла «руководителей истребления человечества». Так она отреагировала на вопросы о конспирологических теориях про коронавирус в интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

«Всемирная организация здравоохранения точно одна из первых, кто занимается этим. А также те, кто рулят миром — глубинное государство, которому подчиняются президенты всех стран. Не все так просто. Почитайте про это. Якобы там принимаются все решения», — заявила Боня.

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Ведущая заметила, что лично намерена не переходить на новый iPhone 12 из-за 5G, а будет пользоваться телефоном Nokia. Она добавила, что при этом оставит компьютер для дома, но подключаться к интернету будет только по Wi-Fi. «У меня дома шестиметровые стены, не ловит ни одна связь. А у своего дома 5G я не дам повесить», — добавила она.

По мнению Бони, пандемия коронавируса может быть способом начать контролировать человечество через распознавание по камерам и с помощью других цифровых новшеств. «Вы спросите: "А кому это надо нас контролировать? У нас и так телефон есть". Но есть возможность телефон выключить», — заметила ведущая.

Весной Боня опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В одной из публикаций она подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». После этих публикаций телеведущая стала объектом насмешек.

Теория заговора о влиянии 5G на распространение вирусов приобрела популярность в сети в период первой волны пандемии. Некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. Так, в Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов. При этом среди распространителей теории оказались знаменитости и политики с большим количеством подписчиков.