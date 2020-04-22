Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о коронавирусе

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем Instagram опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы».

Боня предложила 6,7 миллионам своих подписчиков ознакомиться с несколькими роликами, на которых «обычные люди», живущие или работающие в местности с «радиоактивным фоном», объясняют, что у пострадавших от «облучения» сетью 5G якобы наблюдаются те же симптомы, что и у зараженных коронавирусом. «Вот и думайте теперь», — заключила телеведущая в одном из постов.

В другой публикации уверовавшая в известную теорию заговора Боня подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». Также она потребовала предъявить «научные исследования», которые показывают, что сети 5G не несут вреда для здоровья. «Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий», — спрогнозировала Боня.

О том, что эта теория заговора стала популярна в сети, агентство Bloomberg писало 10 апреля. Отмечалось, что некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов.

Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в своих соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G.

В марте Боня поразмышляла о вымирании человечества из-за распространения коронавируса и заявила, что вирус нужен планете. «Если честно, для меня страшнее гораздо то, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет на половину даже, — для меня это, если честно, не так страшно», — поделилась телеведущая.

По последним данным, во всем мире заболели 2,57 миллиона человек. Жертвами вируса стали 178 тысяч человек.

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