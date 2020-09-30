Боня нашла подтверждение своей теории об опасности вышек 5G

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня нашла подтверждение своей теории об опасности от вышек связи 5G. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Ведущая призналась, что ей приятно, что вопрос о сетях 5G стал актуален и изучаться. По словам Бони, ее точку зрения подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Однако, заявила звезда, когда она сама весной предупреждала всех об опасности, над ней все «открыто глумились, потому что считали, что я несу ахинею!».

«Самое страшное, что сейчас эти вышки располагаются — а это микроволны, они более короткие, чем предыдущие поколение 4G — очень близко друг к другу. Их нужно ставить буквально в ста метрах друг от друга, буквально прошить ими все города нашей страны», — сказала Боня, подчеркнув, что «изучала этот вопрос с разных сторон».

Виктория Боня видит большое зло в том, что такие потенциально опасные объекты будут вскоре стоять около каждого дома, больницы, школы и детского сада. Она заметила, что для их работы необходимо запустить спутники, что также негативно влияет на природу. Особо телеведущая подчеркнула отрицательное влияние на репродуктивную функцию, способность вызывать онкологию, сославшись на некий сайт ЦРУ, где есть исследование микроволновых излучений, подтверждающее ее слова.

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Поэтому, заключила Виктория Боня, цена, которую человечество заплатит за высокоскоростной интернет, «несопоставима с тем, что мы приобретем».

По последним данным Минцифры, вышки могут представлять опасность, если находиться в непосредственной близости от них — на расстоянии менее двух метров.

Весной Боня опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». Боня предложила 6,7 миллионам своих подписчиков ознакомиться с несколькими роликами, на которых «обычные люди», живущие или работающие в местности с «радиоактивным фоном», объясняют, что у пострадавших от «облучения» сетью 5G якобы наблюдаются те же симптомы, что и у зараженных коронавирусом. В другой публикации уверовавшая в известную теорию заговора Боня подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». Также она потребовала предъявить «научные исследования», которые показывают, что сети 5G не несут вреда для здоровья.

О том, что эта теория заговора стала популярна в сети, агентство Bloomberg писало 10 апреля. Отмечалось, что некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов. Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков.