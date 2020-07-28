Масоны оценили появление 5G в России

Члены масонского братства поддерживают прогресс в России во всех проявлениях и приветствуют появление в стране сети 5G. Такую оценку новости о возможном скором появлении технологии дал Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства».

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Великий мастер добавил, что «люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний», хотя вся информация о них, по его словам, есть в открытом доступе.

Ранее 28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов. Разрешение было выдано Роскомнадзором, оно действительно до 16 июля 2025 года.

В сети можно найти множество теорий заговора о связи коронавируса, чипирования, 5G и могущественных организаций наподобие ЦРУ или масонской ложи. В мае 2020 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе, чьи авторы называют пандемию «спецоперацией» с целью создать вакцину и с ее помощью вживить людям чипы, а затем сократить население планеты. Среди известных людей, настаивающих на конспирологических версиях о чипировании — режиссер Никита Михалков и телеведущая Виктория Боня, а также опальный священник Сергий, захвативший женский монастырь на Урале и призывавший уничтожать вышки 5G.

В 2018 году стало известно, что Великая ложа масонов России имеет аккаунт в Instagram. Глава ложи, кандидат в президенты России на выборах 2008 года Андрей Богданов иногда выкладывает там фото и видео масонских ритуалов.