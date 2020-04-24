Боня показала «документ от ЦРУ» в оправдание теории заговора о коронавирусе

Видео: t.me/kashinguru

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня дала интервью российскому телеканалу «Дождь», в котором вновь попыталась доказать теорию заговора, согласно которой распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Сюжет опубликован на сайте канала.

В одном из эпизодов пришедшая в эфир Боня показала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ. «Еще наши, советские ученые изучали воздействие микроволновых волн на здоровье человека», — заявила ведущая. В документе, по словам женщины, говорится о том, что под влиянием этих волн меняется иммунная система человека. «Вплоть до потенции», — уточнила она.

Материалы по теме Грязный убийца Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру

Боня заверила, что хотела бы, чтобы ее разубедили и показали исследования, которые бы доказали, что волны 5G не влияют на здоровье человека. «Где эти studies?» — спросила она, пока ведущий старался скрыть улыбку.

22 апреля Боня в своем Instagram-аккаунте, на который подписано 6,7 миллиона человек, выложила несколько роликов, в которых говорится, что у пострадавших от «облучения» сетью 5G якобы наблюдаются те же симптомы, что и у зараженных коронавирусом. «Вот и думайте теперь», — заключила телеведущая в одном из постов.

О том, что эта теория заговора стала популярна в сети, агентство Bloomberg писало 10 апреля. Отмечалось, что некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!