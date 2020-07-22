Опальный священник впервые призвал россиян к агрессивным действиям

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) снова обратился к россиянам, впервые призвав своих сторонников к агрессивным действиям. Видео с выступлением бывшего схиигумена было опубликовано на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева, однако на данный момент ролик удален за нарушение условий использования площадки, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

В частности, Сергий заявил, что его сторонники должны освободиться «от оков сатанинских» и объявить войну вышкам 5G, которые якобы наносят вред здоровью человека. «Остановите это безумие!» — призвал священник.

Ранее Сергий уже неоднократно выступал со спорными заявлениями. В частности, он активно критиковал и проклинал представителей власти, которые принимали решение о временном закрытии церквей на фоне распространения коронавируса, и заявлял, что все происходящее является псевдопандемией. Также в июле священнослужитель в ходе своих проповедей несколько раз обращался к президенту России Владимиру Путину, требуя, чтобы глава государства передал ему свои полномочия, и угрожая «полномасштабной духовной войной». Однако тогда он отмечал, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

7 июля суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). 20 июля он также был признан виновным в нарушении административной статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафован на 18 тысяч рублей. При этом сам священник ни на одно из судебных заседаний не явился.