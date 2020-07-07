Соловьев упомянул «обколотые складочки» Бони и был высмеян за второй подбородок

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Телеведущий Владимир Соловьев пригласил в эфир бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню, во время которого каждый из них высмеял внешность друг друга. В передаче «Соловьев LIVE» на YouTube он также спросил ее о вере в конспирологическую теорию о связи распространения коронавируса с влиянием 5G.

«Вы хотите сказать, что у вас не было операций?» — спросил ее Соловьев. «Ни одной. Если докажете, что была операция, я готова заплатить вам деньги», — заверила ведущая. Соловьев упомянул, что у Бони заметны нарушения мимики и речи. «Хорошо, вы называете это не операцией, а вкачиванием, уколами. Ну укольчики-то делаем? Складочки обколотые», — обратился он к Боне.

Бывшая участница реалити не стала прямо отвечать на вопрос, а сообщила, что работает над своей мимикой, и предложила посмотреть на ее морщины. «Как вам, как мужчине, не стыдно говорить про чьи-то складочки. Это моя мимика, у меня нет никаких ботоксов, вы выглядите жалко и смешно», — подчеркнула Боня. Она предложила Соловьеву посмотреться в зеркало дома. «Вот этот второй подбородок, который у вас висит. Приходите на мои курсы. Я ваш контур сделаю четким за неделю», — предложила она ведущему.

Во время обсуждения конспирологии о связи распространении коронавируса с влиянием точек связи 5G Боня подчеркнула, что верит в эту теорию. Она вновь упомянула якобы рассекреченные документы ЦРУ, в которых говорится об излучении и его связи с новым вирусом.

В конце мая Соловьев принялся насмехаться над внешностью Бони и обсуждать ее конспирологические заявления. Тогда в эфире он сначала назвал Боню «удивительной гражданкой» и «выдающимся философом», а после начал комментировать лицо Бони, рассуждая об инъекциях.

С конца апреля Боня регулярно публиковала посты о том, что людей по всему миру «устрашают» коронавирусом, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В интервью телеканалу «Дождь» она в качестве доказательства своих утверждений показывала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ.

В интернете активно распространялась ложная теория заговора о том, что распространение коронавируса связано с установкой вышек связи 5G. Ее активно распространяли и некоторые знаменитости.

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