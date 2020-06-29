Назвавшая получателей МРОТ «алкоголиками и нищебродами» Боня сама получила МРОТ

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте рассказала, что получила МРОТ от государства. Ранее она подвергла критике систему минимального размера оплаты труда (МРОТ) и назвала получающих эту сумму россиян «алкоголиками и нищебродами».

По словам ведущей, ей пришло сообщение от бухгалтера о выплате МРОТ в виде субсидии от государства. Боня подчеркнула, что не просила обращаться за этой суммой и подчеркнула, что полученные деньги «никак не смогут покрыть те убытки, которые они понесли во время простоя».

Она заявила, что намерена передать эти деньги малоимущей семье, которая действительно нуждается в них. Также Боня выразила готовность перевести еще две выплаты в размере МРОТ в многодетные семьи. Выбрать получателей она планирует через комментарии под постом. «Жаль, что надбавки не в размере 150 тысяч, а всего 12 тысяч, которые сегодня предлагает государство», — заключила ведущая.

В середине июня Боня раскритиковала систему минимального размера оплаты труда. По ее мнению, государству лучше помогать бизнесменам, а не раздавать деньги «алкоголикам и нищебродам». Позже ведущая уточнила, что говорила только о людях, которые «превратились в отбросы общества». Она также добавила, что не выступает против повышения МРОТ.

В апреле российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты — в размере 12 130 рублей в месяц. Это соответствует федеральному размеру минимальной оплаты труда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!