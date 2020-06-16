Боня назвала получающих минимальную зарплату россиян «алкоголиками и нищебродами»

Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня в своем Instagram выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. По ее мнению, государство обязано помогать бизнесменам, попавшим в тяжелую ситуацию.

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают», — заявила Боня, отметив, что из-за коронавируса у предпринимателей встала работа на два месяца.

Ведущая подчеркнула, что не считает, что государство должно решать, какая зарплата должна быть у «криворуких алкоголиков». «Если твоя работа стоит десятку, то ты и должен получать десятку. А так раздают деньки всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России», — заметила Боня. По ее словам, она общается со многими бизнесменами, и она придерживается того же мнения.

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В апреле российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей. Это соответствует федеральному размеру минимальной оплаты труда. Голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

С конца апреля Боня регулярно публикует посты о том, что людей по всему миру «устрашают» коронавирусом, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На нее подписаны 6,7 миллиона пользователей. Ведущая подчеркивала, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». В интервью телеканалу «Дождь» она в качестве доказательства своих утверждений показывала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ.

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