Виктория Боня отреагировала на интимное видео Дзюбы роликом с танцем

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня отреагировала на интимное видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Она опубликовала в Instagram ролик, в котором шутливо заявила, что ее действия «так вдохновили» футболиста.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — написала ведущая. На ролике Боня в черном боди исполнила танец, опираясь руками на стол во время фотосессии.

Ранее хакер Александр Варской рассказал о возможных причинах утечки интимного видео. По его мнению, наиболее вероятный сценарий — установка на телефон жертвы программы, которая позволяет незаметно получить над ним контроль вплоть до включения в любой момент записи камеры.

После утечки видео и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».