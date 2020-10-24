Боня предложила подписчикам увеличить губы за 300 рублей

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня предложила подписчикам увеличить губы без инъекций за 300 рублей. Она опубликовала рекламу комплекса упражнений на своей странице в Instagram-сторис.

«Вы знаете, что губы можно сделать больше своими руками? Вот у меня есть комплекс упражнений, которые позволят увеличить губы. Комплекс направлен на то, чтобы губы были яркие, сочные, красивые, спелые, чтобы кровообращение было хорошее», — поделилась ведущая.

Затем Боня пригласила подписчиков на свой курс, в котором поделится этими упражнениями, по «символической цене» 300 рублей. Ведущая добавила, что эффект держится 2-3 дня, поэтому упражнения можно делать перед какими-либо мероприятиями.

Боня являлась постоянной клиенткой звездного косметолога и блогерши-миллионника из Дагестана Аиды Гаджиевой, которая три года работала по поддельному диплому. Судя по публикациям косметолога, ведущая не раз посещала Гаджиеву.