Дагестанка с купленным дипломом три года делала процедуры звездам

Звездный косметолог и блогерша-миллионник из Дагестана Аида Гаджиева три года работала по поддельному диплому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы выяснили, что диплом о высшем образовании, выданный героине материала Дагестанской государственной медицинской академией Махачкалы по специальности Лечебное дело, является купленным. Ректор ВУЗа подтвердил полиции, что среди выпускников 2012 года Гаджиевой не было.

В настоящий момент преступница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).

По предварительным данным, с помощью этого диплома блогерша в 2017 году устроилась на работу косметологом в московский салон красоты. В конце августа руководство узнало об этом и уволило девушку.

Материалы по теме Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты

Гаджиева ведет блог в Instagram, на который подписан один миллион человек. Судя по публикациям косметолога, среди ее постоянных клиенток — телеведущая Виктория Боня, певица Юлианна Караулова, Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и обладательница титула «Мисс Россия-2015» София Никитчук.

На сегодняшний день блогерша не дала никаких комментариев по поводу произошедшего.

Ранее в июле девушка пожаловалась на косметолога-самоучку, «превратившего ее губы в сосиски». 22-летняя Хлоя Макмахон (Chloe McMahon) рассказала, что после посещения салона красоты ее губы распухли в несколько раз и начали болеть. Отмечается, что спустя пять месяцев после повторного приема у пациентки усугубилась аллергическая реакция — ее губы лопнули.