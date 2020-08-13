Врач раскрыла особенности старения российских женщин и научила бороться с ним

Врач-косметолог Екатерина Морозова раскрыла особенности старения кожи российских женщин. Ее слова в четверг, 13 августа, приводит Пятый канал.

Специалистка утверждает, что россиянкам свойственен смешанный тип старения кожи, то есть деформации, мускулистый тип и образование мелких морщин. Однако, по ее мнению, главным является старение социальное. «Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — пояснила Морозова.

Кроме того, врач назвала несколько способов борьбы со старением. В частности, необходимо очищать кожу специальными средствами, а затем наносить сыворотку с активными антивозрастными ингредиентами. Для достижения наилучшего эффекта процедуру необходимо проводить специальным разглаживающим морщины роллером.

Морозова подчеркнула, что если с признаками старения не удается справиться самостоятельно, то следует обратиться к косметологу. Помимо омолаживающих инъекций они смогут предложить озоно-, плазмо- и альтеротерапию, фотоомоложение, а также аппараты, способные сделать уколы почти безболезненно.

Ранее в августе блогерша показала способ омолодить лицо за минуту. Для этого Хлои Морелло (Chloe Morello) отделила верхнюю часть волос на макушке от следующего за ней слоя, затем разделила последний на две пряди и туго перетянула их резинкой. После этого она собрала ранее отделенную прядь на макушке в конский хвост вместе с остальными волосами. Такая техника помогает приподнять брови на насколько миллиметров.