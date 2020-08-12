Перечислены способы изменить форму носа без операции

Эксперты объяснили, как изменить форму носа без хирургического вмешательства. Соответствующий материал появился в Daily Mail.

Косметические хирурги в Великобритании и США столкнулись с ростом спроса на онлайн-консультации после ослабления режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Вопросы, касающиеся ринопластики, стали самым популярным поисковым запросом в Европе за последние 12 месяцев: «пластика носа» и «ринопластика» вошли в топ-10 самых частых запросов.

В ответ эксперты показали несколько альтернативных методов изменения внешности. Одним из таких является контуринг с помощью макияжа. Профессиональный визажист Карли Хоббс (Carly Hobbs) рассказала, что изменить форму носа таким путем довольно просто: сперва необходимо нанести тональный крем и скрыть покраснения с помощью консилера. «Затем нанесите кремовый бронзер без блесток на те участки, которые вы хотели бы сделать меньше или стройнее. Обычно это места по бокам носа и его кончик», — пояснила она. После растушевки необходимо закрепить результат легкой пудрой.

Еще одним методом является нехирургическая ринопластика, которая позволяет изменить форму носа с помощью введения инъекционных наполнителей в различные части лица, таких как гиалуроновая кислота. Этот способ отличается быстротой, безболезненностью и отсутствием побочных эффектов. Результат обычно держится от 12 до 18 месяцев, а стоимость такой процедуры начинается от 500 фунтов стерлингов (почти 48 тысяч рублей).

«Наполнители эффективны для выравнивания неровных, загнутых или выпуклых носов. Если аккуратно ввести жидкость выше и ниже горбинки, то нос будет выглядеть совершенно прямым», — отметила доктор Рекха Тейлор (Rekha Tailor).

Еще одним вариантом может быть нитевая подтяжка. В отличие от кожных наполнителей, которые могут переместиться из нужной области и вызвать образование комков, нити не меняют своего положения, что также снижает риск нарушения или повреждения кровеносных сосудов. Со временем они растворяются, поэтому эффект и новая форма носа продержатся около двух лет. Кроме того, нить стимулирует естественную выработку коллагена, что придает коже дополнительную упругость.

Ранее в августе блогерша показала способ омолодить лицо за минуту. Для этого Хлои Морелло (Chloe Morello) отделила верхнюю часть волос на макушке от следующего за ней слоя, затем разделила последний на две пряди и туго перетянула их резинкой. После этого она собрала ранее отделенную прядь на макушке в конский хвост вместе с остальными волосами. Такая техника помогает приподнять брови на насколько миллиметров.