Блогерша показала способ омолодить лицо за минуту

Популярная бьюти-блогерша Хлои Морелло (Chloe Morello) объяснила, как омолодиться за одну минуту без хирургического вмешательства. На ее публикации обратили внимание в Daily Mail.

Сначала 29-летняя австралийка показала способ создать искусственную подтяжку кожи лица. Для этого она отделила верхнюю часть волос на макушке от следующего за ней слоя, затем разделила последний на две пряди и туго перетянула их резинкой. После этого она собрала ранее отделенную прядь на макушке в конский хвост вместе с остальными волосами.

По словам Морелло, описанная техника помогает приподнять брови на насколько миллиметров. «Но я не злоупотребляю этим методом, поскольку со временем он может стать причиной еще большего количества морщин», — отметила она.

Кроме того, по мнению блогерши, для достижения наилучшего эффекта можно использовать и особый макияж, а именно — черные стрелки на веках. «Я затягиваю волосы в хвост всякий раз, когда наношу стрелки на глаза, поскольку с годами кожа моих век немного опустилась», — заключила эксперт.

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