Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок

Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала имена звезд, внешность которых является мечтой для россиянок. Этим она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 7 августа.

По ее словам, пациентки часто показывают фотографии модели и бывшей девушки рэпера Тимати Алены Шишковой, поскольку считают ее лицо идеальным. «Они показывают, что хотят такие скулы, такой подбородок и такой маленький носик», — объяснила Дельник.

При этом, она добавила, что Шишкова также делала пластические операции. «Но абсолютно при всех хирургических или косметических вмешательствах были соблюдены пропорции ее природных черт лица», — отметила эксперт.

Помимо этого специалистка рассказала, что россиянки также демонстрируют на приемах снимки телеведущей Виктории Лопыревой. Врач пояснила, что женщины хотят добиться таких же высоких скул, точеного лица, острого подбородка и стройной фигуры. Однако Дельник подчеркнула, что во многих случаях добиться в точности таких же черт лица невозможно. «Мы часто говорим пациентам, что мы не можем сделать им такую же внешность. У всех ведь разное природное строение лица», — пояснила она.

В июне Ксения Дельник поделилась информацией о том, какой размер ненастоящей груди предпочитают делать россиянки. Выяснилось, что в течение последних пяти лет женщины перестали обращаться к врачам за экстремальным увеличением груди: сейчас клиентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она «выглядела естественно».