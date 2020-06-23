Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году

Пластическая операция по увеличению ягодиц и броулифтинг (эстетическая операция, позволяющая скорректировать положение бровей и подтянуть кожу на лбу — прим. «Ленты.ру») стали самыми популярными процедурами в 2020 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

Специалистка рассказала, что за последние несколько лет заметно улучшилось оборудование для проведения пластики ягодиц, что стало одной из причин увеличения спроса на указанную операцию. Отмечается, что процедура позволяет корректировать их форму без имлантов, с помощью собственного жира пациента, который перекачивается из других областей его тела.

«Все хотят, чтобы попы были круглые и подтянутые, но, конечно, до Ким Кардашьян нам еще далеко. Причем к нам обращаются женщины разных возрастов, преимущественно от 25 до 40 лет», — подчеркнула Дельник и добавила, что сейчас также снизились цены на операции.

Помимо этого, в 2020 году стала популярной процедура височного лифтинга, или броулифтинга, за которой в основном обращаются молодые посетительницы. По словам Дельник, раньше для коррекции положения бровей вместо броулифтинга женщинам кололи инъекции ботокса.

«После операции не видны швы, она имеет минимальный реабилитационные период. Я считаю, что это веяние моды, потому что молодые пациентки стали обращаться все чаще. Раньше это была больше возрастная операция, которую совмещали с блефаропластикой», — отметила специалистка.

Ранее Ксения Дельник рассказала, что после режима самоизоляции москвички бросились делать липосакцию. Женщины решили откачать лишний жир из живота и талии, который появился во время карантина, хотя не планировали обращаться к специалистам до пандемии.

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