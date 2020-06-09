Россиянам раскрыли способ быстрого похудения после изоляции

Специалисты «Роскачества» раскрыли россиянам способ быстрого похудения после окончания режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Утверждается, что для похудения без вреда для здоровья следует уменьшить количество потребляемых килокалорий на 15-30 процентов, а при отсутствии тренировок рацион нужно сократить на 200-300 килокалорий. Эксперты также рекомендуют ложиться спать до полуночи и делать 10 тысяч шагов ежедневно.

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Помимо этого, важен правильный режим питания. Так, например, завтракать следует в течение первого часа после пробуждения, а перерыв между каждым приемом пищи должен составлять от 3,5 до четырех часов. Ужинать советуют за 3-4 часа до сна.

Сотрудники «Роскачества» также обратили внимание на рацион. Они подчеркивают, что из меню следует исключить быстрые углеводы, а вместо них в течение дня употреблять минимум три порции овощей и две порции фруктов. По информации экспертов, необходимое количество воды для человека в день — 30 миллилитров на один килограмм веса.

Ранее в июне 70-летняя модель раскрыла секрет быстрого похудения на карантине. Морган Фэрчайлд (Morgan Fairchild) рассказала, что придерживается кетодиеты, особенность которой заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка. Знаменитость призналась, что таким образом похудела на 30 фунтов (13 килограммов).

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