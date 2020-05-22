Звездный тренер раскрыла способ похудеть на карантине с помощью стула

Персональный тренер Сиара Мадден (Ciara Madden), чьими клиентками являются телеведущая Майя Джама и модель Деми Роуз, раскрыла способы сбросить лишний вес во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Советы специалистки приводит Daily Mail.

По словам Мадден, эффективно заниматься спортом можно даже в очень маленьком помещении, где нет специального оборудования. «Вы всегда можете заменить гантели бутылками с водой, а гирю — рюкзаком, наполненным тяжелыми предметами», — привела пример эксперт.

Так, звездный тренер разработала комплекс способствующих похудению упражнений, для выполнения которых нужен только один стул. Среди них, в частности, зашагивания на стул, которые совершаются поочередно правой и левой ногой.

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Также Мадден предлагает два типа отжиманий. При выполнении первого варианта ноги необходимо поставить на пол и согнуть в коленях под прямым углом, а руками упереться в сиденье стула за спиной. Альтернативой могут быть более простые отжимания, во время которых руки опираются на сиденье под корпусом, а ноги стоят на полу.

Помимо этого тренер продемонстрировала приседания на одной ноге. Стопа второй ноги при этом должна быть отведена назад и лежать на сиденье стула. В комплекс Мадден также вошли приседания до касания сидения тазом.

Согласно ее программе, каждое упражнение необходимо выполнять по 20 раз. Для ускорения снижения веса во время пребывания на карантине тренер рекомендует ограничить потребление жирной пищи и сладкого.

Ранее в мае стало известно, что каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу из-за всеобщего режима самоизоляции, прибавил в весе. Таким образом, в наборе лишних килограммов признались 24 процента временно покинувших офисы сотрудников. Похудели, напротив, 12 процентов граждан.

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