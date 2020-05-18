Россияне потолстели без офисов

Каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу из-за всеобщего режима самоизоляции, прибавил в весе. Результаты исследования портала Superjob.ru, в котором приняли участие жители разных регионов России, приводит «Интерфакс».

Таким образом, в наборе лишних килограммов признались 24 процента временно покинувших офисы сотрудников. Похудели, напротив, 12 процентов граждан. Остальные респонденты в этой категории не заметили изменений массы своего тела.

Участниками опроса стали также безработные жители России. Так, в изоляции потолстели 20 процентов незанятых, а сбросить лишний вес удалось 14 процентам.

Отмечается, что больше всего на увеличение массы тела сетуют женщины (21 процент от общего числа участниц опроса). Однако поправились и сидящие дома мужчины — об этом сообщили 15 процентов респондентов.

В апреле специалист Клиники управления здоровьем Первого МГМУ имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о правилах, которые помогут россиянам не потолстеть во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В частности, по словам врача, не следует злоупотреблять перекусами в течение дня, так как это может войти в привычку, поскольку снеки все время лежат под рукой.

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