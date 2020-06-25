Назван самый популярный размер ненастоящей груди у россиянок

Россиянки предпочитают делать грудь натурального размера и естественной формы. Об этом «Ленте.ру» сообщила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

По ее словам, в течение последних пяти лет женщины перестали обращаться к врачам за экстремальным увеличением груди, поскольку шестой, седьмой и восьмой размер уже вышли из моды. Сейчас пациентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она «выглядела естественно».

«Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены», — подчеркнула Дельник. Она также рассказала, что часто женщины прибегают к пластике груди после родов, во время которой делают ее подтяжку и возвращают былой объем.

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Кроме того, специалист объяснила, что сейчас импланты стали более мягкими, комфортными и практически неощутимыми и грудь не теряет чувствительность после операции, и добавила, что непрофессиональным взглядом «можно и не понять, что у женщины ненастоящая грудь».

Ранее Ксения Дельник назвала самую популярные процедуры у россиянок в 2020 году. Ими оказались пластическая операция по увеличению ягодиц и броулифтинг. Специалистка добавила, что липосакцию делают женщины от 25 до 40 лет, а височный лифтинг — молодые девушки.

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