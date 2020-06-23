Девушка захотела избавиться от пухлых щек и осталась квадратной

Девушка захотела избавиться от пухлых щек с помощью косметологии и осталась с квадратной головой. Историю 19-летней Софии Маррокуин (Sofia Marroquin) из Австралии публикует The Sun.

Популярная процедура под названием Kybella подразумевает удаление лишнего жира из-под кожи пациента посредством инъекций и без хирургического вмешательства. «Обычно люди приходят в клинику на Kybella, чтобы убрать второй подбородок, но я решила уменьшить щеки», — пояснила Маррокуин.

После описанных инъекций лицо австралийски отекло и покрылось синяками. В результате острый от природы подбородок девушки распух и потерял чувствительность, а ее голова приобрела квадратную форму.

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Маррокуин поделилась случившимся на платформе TikTok, ее пост стал вирусным и собрал 3,6 миллиона лайков. Пользователи соцсети принялись шутить над внешностью пострадавшей, сравнивая ее с персонажами мультфильмов «История игрушек» и «Шрек».

О дальнейших изменениях, произошедших с лицом Маррокуин, пока неизвестно.

Ранее 23 июня сообщалось, что липосакция стала самой популярной процедурой у жительниц Москвы после окончания режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. По информации эксперта индустрии, женщины бросились откачивать лишний жир из живота и талии, который набрали во время карантина.

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