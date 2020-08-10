Хирург назвал самый желанный размер ягодиц у женщин

Врач назвал самый желанный размер ненастоящих ягодиц у пациенток. Об этом пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, изменение формы ягодиц является одной из самых популярных операций среди женщин. Он также подчеркнул, что чаще всего пациентки обращаются к врачам именно за увеличением их размера.

Хирург объяснил, что увеличения объема можно добиться с помощью имплантов или собственного жира — врач проводит липосакцию живота, боков, после чего вводит полученный жир в ягодицы. Чаще женщины выбирают второй вариант, поскольку он позволяет также избавиться от проблемных зон.

«Сами импланты очень дорогие, поэтому по стоимости обе операции сопоставимы. К тому же импланты рекомендовано менять каждые десять лет», — пояснил Аль-Юсеф.

Отмечается, что несколько лет назад девушки пытались добиться фигуры в форме гитары, вдохновившись строением тела телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян. Однако сейчас на прием к доктору пациентки приходят с желанием добиться естественных и более традиционных параметров фигуры.

«Красота не имеет срока годности. Красивые ягодицы всегда будут в моде. А чересчур увеличенные, как у некоторых персонажей, — я думаю, что от этого уже отошли», — высказался эксперт.

Ранее 10 августа Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Выяснилось, что сейчас женщины предпочитают женственные формы, а именно — широкие бедра, тонкую талию, а также упругие и круглые ягодицы.