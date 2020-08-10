Врач назвала предпочтения россиянок в пластических операциях

Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Этим она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в воскресенье, 9 августа.

Специалистка рассказала, какие параметры фигуры являются идеальными для пациенток. Так, несколько лет назад девушки стремились к стройной фигуре и точеных чертах лица, которые присуще модели Алене Шишковой и телеведущей Виктории Лопыревой. «Все хотели иметь худые ноги и плоский живот», — объяснила Дельник.

Однако сейчас, по словам врача, на прием к хирургу пациентки приходят с желанием добиться естественных и женственных форм, а именно — широких бедер, тонкой талии, а также упругих и круглых ягодиц. «Согласно многим опросам для женщин попа является наиболее привлекательной частью тела у женщин», — добавила она.

Эксперт также подчеркнула, что мода изменяется каждый год, поскольку появляются новые медийные личности, которые задают тенденции. «Нам часто приходится объяснять, что мы не сможем сделать из пациентки Ким Кардашьян или какую-то другую популярную на тот момент актрису, потому что этого не позволят ее природные данные», — пояснила Дельник.

В июне Ксения Дельник поделилась информацией о самом популярном размере ненастоящей груди у россиянок. Выяснилось, что пациентки перестали обращаться к врачам за экстремальным увеличением груди. Сейчас они предпочитают делать грудь натурального размера и естественной формы.