Раскрыты способы избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств

Журналисты Daily Star рассказали читателям, как избавиться от последствий солнечных ожогов с помощью подручных средств. Информация появилась на сайте издания.

Авторы пишут, что солнечный ожог — это защитный механизм организма от ультрафиолетовых лучей. При воздействии света тело вырабатывает меланин для защиты кожи, однако при долгом нахождении на солнце в конечном итоге повреждается ее верхний слой.

Так, для быстрого заживления ожогов рекомендуется принять холодный душ, который позволяет избавиться от неприятных ощущений и снизить температуру кожи. В случае боли медики советуют принять обезболивающие таблетки. «Пейте много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание», — добавляют врачи.

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Кроме того, отмечается, что для ускорения процесса заживления также будут полезны такие средства, как пена для бритья, греческий йогурт или молоко, розовая вода (водный раствор компонентов эфирного масла розы — прим. Лента.ру), а также различные масла: кокосовое, лавандовое и алоэ вера.

В июле блогерша показала дешевый способ загара в домашних условиях. Пользовательница TikTok с ником @satisfac_tory продемонстрировала как изготовить самодельный автозагар. Для этого следует смешать масло для тела Johnson's Baby и любой недорогой бронзер с блестками, после чего нанести получившийся продукт на кожу.