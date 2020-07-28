Девушка показала дешевый способ получить загар в домашних условиях

Популярная блогерша нашла дешевый способ получить загар в домашних условиях и поделилась им с подписчиками. На ролик, опубликованный в ее соцсетях, обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница TikTok с ником @satisfac_tory разместила видео, на котором показала, как нанести самодельный автозагар стоимостью ниже 10 долларов (724 рубля). В начале видео она рекомендует купить масло для тела Johnson's Baby и любой недорогой бронзер (косметическое средство, с помощью которого моделируют лицо, придают коже загорелый оттенок и выравнивают тон кожи — прим. Лента.ру) с блестками.

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На следующих кадрах девушка размельчает бронзер, после чего добавляет порошок в масло с помощью воронки, сделанной из бумаги, и встряхивает бутылку. В конце ролика юзерша демонстрирует подписчикам, как сияют ее ноги после нанесения средства.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала почти семь миллионов просмотров и больше тысячи комментариев.

В июле британская актриса нанесла автозагар перед сном и на следующее утро испугалась своей внешности. Дейзи Мей Купер (Daisy May Cooper) опубликовала селфи, на котором видно, что ее лицо покрылось неравномерными рыжевато-коричневыми пятнами. В описании она обратилась к фанатам за помощью.