Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром

Британская актриса воспользовалась автозагаром перед сном и на следующее утро испугалась своей внешности. Ее фотографии публикует The Sun.

В своем Instagram-аккаунте Дейзи Мей Купер (Daisy May Cooper) разместила селфи, на котором видно, что ее лицо покрылось неравномерными рыжевато-коричневыми пятнами.

Под публикацией она обратилась к подписчикам за помощью. «Завтра у меня будут съемки в новом шоу, и вчера в 11 вечера я подумала, что было бы неплохо немного загореть. Я использовала средство для искусственного загара и проснулась в таком виде. Я пыталась исправить это с помощью продуктов для пилинга, но ничего не сработало. Кто-нибудь может мне помочь, пожалуйста?» — написала она.

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В результате благодаря советам поклонников Купер удалось избавиться от неудачного загара: актриса отпарила лицо и вывела цвет с помощью детского масла для тела.

В мае женщина воспользовалась автозагаром и через некоторое время обнаружила неожиданную надпись на животе. Выяснилось, что во время нанесения средства на ней было белье с монограммой бренда PINK. После процедуры она обнаружила, что логотип марки отпечатался на талии и животе.