Женщина нанесла автозагар на ночь и проснулась с неожиданной надписью на ноге

Женщина нанесла автозагар перед сном и на следующее утро проснулась с неожиданной надписью на ноге. Ее фотографии публикует The Sun.

Дани Хит (Dani Heath) поделилась историей своего неудачного опыта в закрытой группе в Facebook. По словам Хит, после нанесения средства для загара она надела легинсы спортивного бренда Adidas и легла в них спать. На утро Хит с удивлением обнаружила, что крупный логотип отпечатался на ее ноге.

Публикация женщины рассмешила пользователей соцсети, некоторые из них решили ее поддержать. «Мне нравится. Теперь ты дизайнер», — написал один. «Законодательница трендов», — добавил другой. «Со мной тоже случалось подобное, только я проснулась с логотипом Nike на ноге», — поделился третий.

В марте англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела. Она нанесла несколько слоев средства перед сном, а на утро обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок. Девушка призналась, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользовалась скрабом, чтобы вывести краситель.

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