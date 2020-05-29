Женщина нанесла автозагар и обнаружила неожиданную надпись на животе

Женщина нанесла автозагар и позже обнаружила неожиданную надпись на животе. Ее фотографии публикует The Sun.

Британка поделилась историей неудачного похода в салон красоты на странице в Twitter. По ее словам, во время нанесения средства для загара на ней были трусы с монограммой бренда PINK. После процедуры она обнаружила, что логотип марки отпечатался на ее талии и животе.

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«Год спустя после самой ужасной процедуры автозагара в моей жизни», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала больше 100 тысяч лайков. Ее пост рассмешил пользователей соцсети. «Я понимаю, что не должна смеяться, но это очень сложно. Прости!», «Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видела», «Почему PINK не заплатили тебе за рекламу?», «Ты перешла на новый уровень», — высказывались юзеры.

В апреле Дани Хит (Dani Heath) поделилась своим неудачным опытом использования автозагара. Она рассказала, что нанесла на тело средство, затем надела легинсы спортивного бренда Adidas и легла в них спать. На утро женщина увидела, что крупный логотип отпечатался на ее ноге. Пользователи сети поддержали ее в комментариях под фото. «Законодательница трендов», — написал один них.

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