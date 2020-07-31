Популярная блогерша показала легкий способ очистить песок с кожи после пляжа

Популярная блогерша из TikTok Стеф Шефф (@steph_scheff) нашла легкий способ очистить песок с кожи после пляжа и поделилась им с подписчиками. На ролик, опубликованный в ее соцсетях, обратили внимание журналисты The Sun.

Женщина разместила видео, на котором показала, как она убирает песок со ступни ребенка. На размещенных кадрах она насыпает детскую присыпку Johnson's Baby на кожу, после чего стряхивает ее вместе с оставшимся песком.

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Ролик блогерши стал вирусным, набрав больше 248 тысяч просмотров и 25 тысяч комментариев. Поклонники Шефф поблагодарили ее в комментариях под публикацией и прозвали этот способ гениальным. «Это на самом деле очень умно», — написал первый пользователь сети. «Это работает, потому что детская присыпка впитывает влагу в песке, которая заставляет его прилипать», — объяснил второй. «Гениально», — заключил третий.

28 июля блогерша показала дешевый способ получить загар в домашних условиях. Юзерша с ником @satisfac_tory продемонстрировала, как сделать самодельный автозагар стоимостью ниже 10 долларов (739 рублей). Она порекомендовала купить масло для тела Johnson's Baby, а также любой недорогой бронзер с блестками и смешать их.