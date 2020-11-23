Агрессивное насекомое два дня сидело в ухе девочки и пряталось от врачей

Агрессивное насекомое два дня пряталось в ухе девочки из таиландского города Аюттхая. Об этом сообщает Newsflare.

12-летняя Тха Рунгкасатра (Tha Rungkasatra) утверждает, что насекомое спикировало на нее, когда она была в своей комнате. Оно приземлилось на волосы девочки, после чего заползло в ее ушной канал. Тха тщетно пыталась его вытащить, пока из уха не потекла кровь.

Мать отвела девочку в больницу, однако медики не смогли найти насекомое и отправили ее домой. Поскольку Тха продолжала жаловаться на неприятные ощущения в ухе и на следующий день, ее вновь отправили к врачу. На этот раз специалист осмотрел ее внимательнее и обнаружил инородное тело. Чтобы выгнать насекомое, в ухо залили лекарственное средство.

Девочке пришлось провести в больнице всю ночь. Утром врач обнаружил, что насекомое выглянуло из ушного канала, и сумел извлечь его. Несмотря на это, ухо продолжает болеть. Тха утверждает, что после этого случая стала вздрагивать всякий раз, когда видит мух.

В 2018 году сообщалось, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для жизни таракана. Эти насекомые любят тесные, теплые и влажные места. К тому же их привлекает исходящий из ушей запах.