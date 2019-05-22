Таракан поселился у мужчины в ухе и причинил ему боль

Житель вьетнамской провинции Бакзянг обратился к врачу из-за боли в ухе. Как сообщает издание Daily Mail, причиной неприятных ощущений оказался таракан.

Доктор обнаружил насекомое с помощью эндоскопа, снял его на видео и поделился роликом с разрешения пациента. На кадрах видно, как по наружному слуховому проходу мужчины ползет таракан и шевелит усиками.

Пациент крайне удивился, что в его ухе поселилось насекомое. Он предположил, что таракан залез туда, пока он спал.

Врачу удалось извлечь насекомое после того, как он промыл уши мужчины соленой водой. Он отметил, что пациент вовремя обратился к нему: если бы мужчина промедлил, таракан мог бы повредить орган.

В 2018 году сообщалось, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для жизни таракана. Эти насекомые любят тесные, теплые и влажные места. К тому же их привлекает исходящий из ушей запах.

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