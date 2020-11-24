Появились подробности жизни ребенка в хламе и без еды в московской квартире

Десятилетний мальчик периодически жил в хламе и без еды по несколько дней, когда мать уходила и запирала его в московской квартире. Соседи семьи рассказали подробности журналистам РЕН ТВ.

По словам местных жителей, родительница вела аморальный образ жизни и часто не бывала дома. Когда она возвращалась, то собирала шумные компании, часто посиделки заканчивались драками.

Один из жильцов сообщил, что в квартире все перевернуто вверх дном, валяются раковина и пустые бутылки, оба холодильника отодвинуты. Нет света и продуктов, все грязное и в плесени, повсюду ползают тараканы, уточняют «Известия».

Старшая по дому отметила, что иногда угощала ребенка при встрече. «Я ему всегда то шоколадку дам, то конфетку дам, то яблочки. Я его подкармливала, старалась. Потом смотрю — пропал парень, не знаю где», — рассказала пожилая женщина.

Она уточнила, что мать мальчика часто появлялась с собакой во дворе, и было непохоже, что она где-то работает. Также у четвероклассника есть дедушка, который живет неподалеку у метро. «Отец [матери] очень хороший, я даже его просила: "Приезжайте, не бросайте"», — добавила пенсионерка.

Об обнаружении запертого дома школьника стало известно в понедельник, 23 ноября. Мать заперла его на пять дней и пропала, ее местонахождение пока неизвестно. Мальчик начал кричать в окно, звать на помощь и стучать во входную дверь, когда у него остался один пакет риса. Освободить его помогли сотрудники МЧС, которые вскрыли квартиру. Сейчас ребенок находится в больнице. Годом ранее органы опеки пытались изъять

его из семьи.