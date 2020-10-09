Стало известно о состоянии спрятанной на полгода в шкаф российской девочки

Шестимесячная девочка, которую мать с рождения прятала в шкафу, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, передает РИА Новости.

Ребенка перевезут из Карпинска в детскую больницу №1 в Екатеринбурге, уточнили в министерстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал агентству, что старших детей матери девочки передали под опеку родственникам. У женщины есть сын 13 лет и трехлетняя дочь.

Ранее стало известно, что девочку нашли в истощенном состоянии. По предварительным данным, у нее гипотрофия третьей степени, медики подозревают другие серьезные заболевания. Полиция возбудила в отношении матери уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»).

37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

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