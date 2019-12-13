Россиянка отказалась верить в смерть дочери и заперлась с ней в квартире

В Нижнем Новгороде местная жительница добровольно отказалась от захоронения погибшей дочери и на протяжении десяти дней хранила ее тело в гробу в квартире. Запах от разлагающегося трупа девушки распространился по всему многоквартирному дому. Об этом стало известно из новостной программы «Кстати...», опубликованной на YouTube.

По словам соседки Светланы, девушка выпала из окна 30 ноября. Ее мать отказалась от похорон, мотивируя это тем, что дочь забрали инопланетяне, оставив тело. Стены в квартире женщина обила фольгой. «Она сказала, что избавляется от радиации и боится инопланетян», — уточнила Светлана.

Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили там горы хлама и «дикий запах». По словам другой жительницы дома Юлии, черты лица погибшей девушки распознать было уже невозможно.

«У нее [у погибшей девушки] мама сошла с ума давно уже. Наши врачи отказывались ее лечить. <...> Мы писали заявление как родственники, и бесполезно. Она не выдержала», — пояснил родственник погибшей девушки Алексей Алексеев.

Тело погибшей забрали сотрудники ритуальной компании. Ее мать поместили в психиатрическую клинику.

8 декабря сообщалось, что в удмуртской Можге 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на протяжении недели находился в квартире со своей матерью, умершей от хронического заболевания, после чего умер сам. Предположительно, он умер от переохлаждения, когда вода из крана затопила кухню. Соседи не обратили внимание на шум и крики, так как такое поведение ребенка якобы считалось обычным.

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