Оставшемуся с мертвой матерью российскому подростку с ДЦП никто не помог

В Можге (Удмуртия) 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели находился в одной квартире со своей матерью, которая скончалась от хронического заболевания. Ребенок умер, по предварительной версии, от переохлаждения. Об этом сообщает Udm-Info со ссылкой на источник, знакомый с семьей погибших.

Собеседник издания уточнил, что тела матери-одиночки и ее сына-инвалида нашли 6 декабря.

Оставшийся наедине с умершей матерью подросток также страдал эпилепсией и не мог говорить. Проголодавшись, он стал кричать, но соседи не обратили внимания на шум, потому что якобы такое поведение ребенка было обычным.

Добравшись на коляске до кухни, подросток открыл кран и попытался попить, но упал. Вода перелилась и затопила кухню. Квартира находилась на первом этаже, и соседи не знали, что вода затопила подвал.

Обстоятельства выясняются.

В апреле сообщалось о российских детях, которые три часа играли рядом с брошенным медиками трупом в одном из дворов Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, приехавшие на вызов врачи зафиксировали смерть мужчины и уехали. Специальные службы не смогли своевременно забрать труп. Видео инцидента появилось в сети.

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