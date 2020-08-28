Российская семья полтора месяца прожила с мумией бабушки ради ее пенсии

Семья россиян из московского района Отрадное полтора месяца прожила с мумифицированными останками 73-летней бабушки, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как пишет издание, вместе с погибшей по имени Татьяна в квартире жила ее 53-летняя дочь-инвалид и 15-летняя правнучка, которую она воспитывала. Мать подростка проживала отдельно и не помогала родственникам, однако брала кредиты и не выплачивала их, из-за чего семью часто посещали коллекторы.

Жители дома рассказали, что последний раз видели Татьяну в середине июля, когда она шла в магазин за продуктами. Через какое-то время соседи начали чувствовать неприятные запахи из квартиры, где жила женщина с семьей. Они предполагали, что причиной стала испортившаяся еда или собака породы чихуа-хуа, а другие жильцы квартиры периодически выходили на улицу.

27 августа некоторые из жителей дома все же решили обратиться к участковому и проверить квартиру, полицейский добился, чтобы ему открыли дверь. Войдя в помещение, он увидел, что в комнате на кровати лежат останки Татьяны. Эксперты предположили, что ее смерть наступила около полутора месяцев назад. Дочь умершей пыталась объяснить, что женщина жива. «Она упала, ударилась о мебель, легла и теперь синяки все зажили», — приводит ее слова «Московский комсомолец». Она также утверждала, что якобы сделала матери педикюр.

Предположительно, у Татьяны случился инсульт, из-за которого она несколько раз падала и ударялась о мебель. В правоохранительных органах не исключают, что родственники уложили ее на кровать, но не вызывали скорую помощь из-за страха лишиться пенсии. 15-летнюю правнучку женщины отправили в детскую больницу — из-за произошедшего она почти перестала разговаривать.

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