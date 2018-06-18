Мумия россиянина полгода пролежала возле трассы

Труп велосипедиста полгода пролежал на обочине и успел мумифицироваться. Его нашли в Ростовской области — на 948-м километре трассы М‐4 «Дон». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, мужчина стал жертвой ДТП и погиб осенью прошлого года. Рядом с ним лежал велосипед.

«На трупе имеются телесные повреждения характерные для ДТП: перелом правой ноги, повреждение головы. С места происшествия изъяты сотовый телефон, наручные часы», — сказал собеседник канала.

Тело отправлено в морг в ростовский город Красный Сулин. Устанавливается личность погибшего, по факту происшествия проводится проверка.

В июне прошлого года в Чувашии грузовик врезался в колонну велосипедистов, двигавшихся по обочине шоссе в рамках велопробега Йошкар-Ола — Москва. Пострадали три девушки. До этого, в октябре 2016-го, под колесами машины погиб мужчина, ехавший на велосипеде в подмосковном Подольске. Сначала его сбил автомобиль Nissan, а когда он упал на проезжую часть, на него наехала Mazda.

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