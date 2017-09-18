Автомобилист побил монтировкой велосипедиста в Москве

Видео: ren.tv

Автомобилист в Москве набросился на велосипедиста, мешавшего ему ехать. Видео с регистратора опубликовал на YouTube пользователь под ником knightrider890.

Автор пояснил, что инцидент произошел на Третьем транспортном кольце. На кадрах видно, как велосипедист пытается объехать машину справа, а затем слева. В это время водитель автомобиля останавливается, выходит из салона и догоняет его с монтировкой в руках. Вскоре к месту подъехали другие молодые люди на велосипедах.

Подробности случившегося не уточняются.